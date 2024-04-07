Ушел из жизни педагог Казанского танкового училища полковник Иван Басов

Накануне на 95-м году жизни скончался полковник Иван Басов – легенда Казанского высшего танкового командного училища. Информацию об этом подтвердили в «Союзе Танкистов России».

Иван Павлович на протяжении 30 лет трудился в стенах танкового училища, воспитывая будущие офицерские кадры для бронетанковых и механизированных войск.

Фото: © Союз Танкистов России

Коллеги Ивана Басова отмечают, что его педагогический талант, твердость духа и верность воинскому долгу снискали безграничное уважение многих поколений курсантов. Под его руководством более тысячи юношей постигли азы ратного мастерства и прониклись любовью к танковому делу.

Церемония прощания состоится во вторник, 9 апреля в 10.00 в клубе Казанского высшего танкового Краснознаменного училища.