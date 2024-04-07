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Происшествия 7 апреля 2024 18:43

Ушел из жизни педагог Казанского танкового училища полковник Иван Басов

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Накануне на 95-м году жизни скончался полковник Иван Басов – легенда Казанского высшего танкового командного училища. Информацию об этом подтвердили в «Союзе Танкистов России».

Иван Павлович на протяжении 30 лет трудился в стенах танкового училища, воспитывая будущие офицерские кадры для бронетанковых и механизированных войск.

Фото: © Союз Танкистов России

Коллеги Ивана Басова отмечают, что его педагогический талант, твердость духа и верность воинскому долгу снискали безграничное уважение многих поколений курсантов. Под его руководством более тысячи юношей постигли азы ратного мастерства и прониклись любовью к танковому делу.

Церемония прощания состоится во вторник, 9 апреля в 10.00 в клубе Казанского высшего танкового Краснознаменного училища.

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