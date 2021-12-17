Умер основатель первой пиццерии в Казани Джузеппе Спарта

Ушел из жизни основатель и владелец первой в Казани пиццерии «Джузеппе» Джузеппе Спарта. Ему было 78 лет. Эту информацию подтвердили ИА «Татар-информ» в одноименном отеле.

«Действительно, Джузеппе Спарта нас покинул. Когда и где состоятся похороны, нам пока неизвестно», – сообщили в отеле.

Итальянец Джузеппе Спарта приехал в Казань в 1993 году и открыл свой бизнес. Он стал основателем и владельцем ООО «Отель Джузеппе», куда входят пиццерия, отель и ресторан.

Начался бизнес с пиццерии, чуть позже, уже в начале двухтысячных, был открыт и отель. Его особенностью стало то, что каждый номер носил название одного из итальянских городов.

Отметим, что в 2015 году итальянец получил медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» за большой вклад в обеспечение высокой культуры обслуживания населения и многолетнюю плодотворную работу.