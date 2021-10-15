Ушел из жизни основатель фестиваля русского фольклора «Каравон» Сергей Трусов

Минкультуры Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью основателя Межрегионального фестиваля русского фольклора «Каравон», ансамбля русской песни «Каравон» Сергея Трусова. Заслуженный работник культуры РТ скончался 14 октября на 64-м году жизни.

«Сергей Алексеевич всей душой был предан делу сохранения и популяризации русской народной культуры. Его вклад в сохранение русского фольклора бесценен», — говорится в некрологе.

Трусов родился 15 сентября 1958 года в селе Новопокровка Тяжинского района Кемеровской области. В 1981-м окончил Казанский государственный институт культуры по направлению «культурно-просветительская работа». В 1988 году основал ансамбль «Каравон», который исполнял старинные песни никольской земли. В это время Сергей Алексеевич также возглавлял Дом культуры в Никольском Лаишевского района РТ.

В 1993-м году Трусов организовал первый фестиваль русского фольклора «Каравон», получивший в 2003 году статус государственного праздника. Каждый год мероприятие собирает более 50 этнографических и вокальных ансамблей из Татарстана и регионов Поволжья.

Трусов также являлся инициатором создания Музея истории русского народного праздника «Каравон».