Ушел из жизни организатор гематологической службы в РТ Арыслан Ахмадеев

Фото: РКБ

На 70-м году жизни скончался врач-гематолог Республиканской клинической больницы Татарстана Арыслан Ахмадеев. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Медик посвятил делу медицины 45 лет жизни и все эти годы проработал в РКБ Татарстана. 13 лет он заведовал отделением гематологии, а 16 лет работал заместителем главного врача РКБ по медицинской части. Как отметили в пресс-службе РКБ, в определенное время Арыслан Ахмадеев был единственным врачом-гематологом в стационаре РКБ.

Под руководством Арыслана Ахмадеева во время модернизации РКБ в 2013 году в отделении гематологии создали блок для трансплантации костного мозга. К этой сложной процедуре служба готовилась более десяти лет, а всю работу курировал именно Ахмадеев. Будучи главным гематологом республики, он организовал работу гематологической службы в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

«Сотрудники и друзья запомнили его, как отзывчивого, мудрого, доброго и чуткого специалиста. Все вспоминают, что очень часто доктор повторял своим коллегам: "Лапонька, не суетись", – спокойно и вдумчиво продолжая консультировать и лечить», – рассказала пресс-служба РКБ.

Прощание с доктором пройдет завтра, 26 августа, 10.00 в патологоанатомическом отделении РКБ. Похороны пройдут на кладбище в поселке «Мирный» в 11.30.