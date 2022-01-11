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Спорт
11 января 2022  12:20
Артур Халилуллов

Ушел из жизни олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

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На 71-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион 1980 года по биатлону Анатолий Алябьев. По данным некоторых СМИ, причиной смерти стала простуда. Информация о коронавирусе пока не подтверждается.

Помимо олимпийских медалей, на счету заслуженного мастера спорта СССР титулы чемпиона Советского Союза и две бронзы чемпионатов мира.

Алябьев с 1990 по 1998-й год работал тренером сборной России по биатлону. Он является профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.

#Биатлон
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