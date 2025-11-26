Ушел из жизни один из создателей конституции Татарстана Борис Железнов

В Казани скончался один из создателей конституции Татарстана, академик Российской Академии наук Борис Железнов.

Руководство и коллектив Министерства юстиции Республики Татарстан выразили искренние соболезнования по этому поводу.

«Борис Леонидович Железнов внес неоценимый вклад в становление конституционно-правовых основ Татарстана. Его высочайший профессионализм и глубокие знания позволили заложить прочный фундамент правовой системы республики. Светлая память о Борисе Железнове сохранится в сердцах всех, кто знал его, работал с ним и продолжает развивать заложенные им правовые традиции», — написали на сайте ведомства.

Обширная экспертная деятельность Железнова охватывала разработку законодательных актов различного уровня и консультирование ведущих правовых институтов России и Татарстана.