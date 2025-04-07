Ушел из жизни народный артист ТАССР Юрий Максимов

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

6 апреля на 99 году жизни ушел из жизни народный артист ТАССР Юрий Александрович Максимов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Юрий Максимов родился 31 марта 1927 года в Казани и посвятил 51 год своей жизни сцене Казанского ТЮЗа, сыграв более 200 ролей. За свою долгую карьеру Юрий Александрович создал галерею ярких образов, которые заслуженно вошли в историю театра. Его талант был высоко оценен критиками, а актерская палитра включала как серьезные спектакли для взрослых и детей, так и сказочные образы.

Максимов был одним из самых репертуарных актеров театра. В его исполнении зрители увидели такие образы как Сергей Брузжак в «Как закалялась сталь», Борис в «Грозе», Хамелеон в «Похищении луковиц», Подколесин в «Женитьбе» и многих других. Его работы стали неотъемлемой частью золотого фонда Казанского ТЮЗа.

В течение своей жизни Юрий Александрович был награжден многочисленными почетными грамотами, и его творческий путь был отражен в книге «Народные артисты» (1980). После выхода на пенсию в 1994 году он продолжал активно участвовать в жизни театра, посещая премьеры и творческие встречи, оставляя яркий след в сердцах поклонников.

Прощание с Юрием Александровичем Максимовым состоится 8 апреля в 12:00 в церкви на Арском кладбище.