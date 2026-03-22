Ушел из жизни композитор Сайяр Хабибулин – автор песни «Эзләдем, бәгърем, сине»

На 96-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Сайяр Хабибулин. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

Сайяр Хабибулин известен как автор более семидесяти лирических произведений к татарским песням. Его музыку исполняли многие легендарные артисты татарской эстрады, в том числе Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова и Рафаэль Ильясов.

Сегодня его песни продолжают звучать в исполнении Идриса Газиева, Розы Хабибуллиной, Ильгама Валиева, Алины Шарипжановой, Раяза Фасихова, Лилии Муллагалиевой и других исполнителей.

В январе 2026 года композитор отметил 95-летие в Полномочном представительстве Татарстана в РФ по приглашению вице-премьера РТ – полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина.

«Никогда не думал, что доживу до такого возраста – 95 лет! Но мое творчество продолжает пополняется новыми песнями и мелодиями. Ведь вся моя жизнь – в музыке», – поделился он тогда.

Информацию о дате и месте прощания сообщат дополнительно.