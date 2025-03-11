Ушел из жизни казанский адвокат Владимир Хрунов

В минувшую пятницу на 76-м году жизни скончался казанский адвокат Владимир Хрунов. Об этом сообщает Адвокатская палата Татарстана.

Свою карьеру Хрунов начал в 1994 году в юридической консультации Кировского района Казани.

«Владимир Михайлович был высококвалифицированным специалистом, пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и доверителей. Адвокатская палата Республики Татарстан и Коллегия адвокатов Республики Татарстан выражают соболезнования родным, близким и коллегам покойного», – говорится в публикации.