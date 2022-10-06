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Общество
6 октября 2022  11:15
Эльза Кузнецова

Ушел из жизни известный журналист Владимир Жигульский

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В Набережных Челнах на 73-м году жизни скончался известный журналист Владимир Жигульский, член Союза журналистов Татарстана. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Свою журналистскую карьеру Жигульский начинал в газете «Рабочий КАМАЗа» (ныне — «Вести КАМАЗа»), трудился заместителем главного редактора. 

Затем в течение десяти лет работал собкорром газеты «Республика Татарстан». Награжден памятной медалью «100 лет образования ТАССР».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 57-м году жизни скончался владелец челнинского медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев.

#Набережные Челны
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