Ушел из жизни известный журналист Владимир Жигульский

В Набережных Челнах на 73-м году жизни скончался известный журналист Владимир Жигульский, член Союза журналистов Татарстана. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Свою журналистскую карьеру Жигульский начинал в газете «Рабочий КАМАЗа» (ныне — «Вести КАМАЗа»), трудился заместителем главного редактора.

Затем в течение десяти лет работал собкорром газеты «Республика Татарстан». Награжден памятной медалью «100 лет образования ТАССР».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 57-м году жизни скончался владелец челнинского медиахолдинга «Единство» Рамиль Галеев.