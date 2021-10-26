Ушел из жизни известный казанский краевед Лев Жаржевский

В возрасте 76 лет скончался известный казанский краевед Лев Жаржевский. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после Covid-19.

«В ночь на понедельник в РКБ скончался Лев Моисеевич Жаржевский, ему было 76 лет. Он был госпитализирован 4 октября, на прошлой неделе почувствовал облегчение, рассчитывал на выписку, но в выходные снова стало хуже. Реанимация не помогла...», — сообщил «Казанским ведомостям» замруководителя РА «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Всю свою жизнь Лев Жаржевский знакомил людей с историей Казани, написал множество очерков в татарстанских СМИ, вел блоги. Многие казанцы знают его под псевдонимом Дикобр Бобровский.

В 2019 году публицист выпустил книгу «О казанской старине и не только». Последней его книгой стала «Романтика старых расписаний», вышедшая недавно в печать.