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26 октября 2021  10:57

Ушел из жизни известный казанский краевед Лев Жаржевский

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В возрасте 76 лет скончался известный казанский краевед Лев Жаржевский. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после Covid-19.

«В ночь на понедельник в РКБ скончался Лев Моисеевич Жаржевский, ему было 76 лет. Он был госпитализирован 4 октября, на прошлой неделе почувствовал облегчение, рассчитывал на выписку, но в выходные снова стало хуже. Реанимация не помогла...», — сообщил «Казанским ведомостям» замруководителя РА «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. 

Всю свою жизнь Лев Жаржевский знакомил людей с историей Казани, написал множество очерков в татарстанских СМИ, вел блоги. Многие казанцы знают его под псевдонимом Дикобр Бобровский. 

В 2019 году публицист выпустил книгу «О казанской старине и не только». Последней его книгой стала «Романтика старых расписаний», вышедшая недавно в печать. 

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