Ушел из жизни известный футбольный тренер Игорь Гамула

Сегодня в возрасте 61 года ушел из жизни бывший главный тренер ФК «Ростов» и обладатель Кубка СССР 1981 года в составе СКА Игорь Гамула. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — сказано в сообщении пресс-службы ростовчан.

Гамула возглавлял ростовский клуб в 2014 году, а также был наставником молодежной команды желто-синих в 2011–2014 и 2018–2020 годах. До этого, будучи игроком, выступал за донской СКА и показывал отличные результаты вплоть до завершения спортивной карьеры.

В последнее время тренировал команду Любительской футбольной лиги Москвы «Гераклион».