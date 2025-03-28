Ушел из жизни историк Айдар Ногманов, посвятивший себя изучению наследия Татарстана

Институт истории имени Ш. Марджани сегодня сообщил о смерти ученого-историка, кандидата исторических наук Айдара Ильсуровича Ногманова. Об этом сообщили в Телеграм-канале Миллиард Татар.

Айдар Ногманов внес значительный вклад в изучение мемориального наследия Татарстана, занимаясь экспертной деятельностью в сфере монументального искусства и мемориальных досок. Благодаря его труду удалось обратить внимание на состояние древних надгробий, сохранить уникальные образцы татарской эпиграфики и увековечить имена выдающихся личностей.

Его научные исследования, а также коллективные монографии под его руководством обогатили историко-культурное наследие Татарстана. Особое признание среди ученых получили его работы, посвященные правовому положению татар и религиозной политике Российской империи.