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Ушел из жизни игравший в «Каламбуре» актер Сергей Гладков
В возрасте 60 лет ушел из жизни актер, игравший в юмористической программе «Каламбур», клоун и сценарист Сергей Гладков. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского издания «Думская».
«Ушел из жизни украинский актер Сергей Гладков, прославившийся по роли мужика из деревни Дураков и рвущего волосы авиадиспетчера в „Каламбуре“», — говорится в сообщении.
Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Снимался в «Каламбуре» в период с 1996 по 2001 год — он сыграл мужика из деревни Дураков, авиадиспетчера и миссис Бурпл из «Крутого пике». Издание отмечает, что актер в последние годы болел.
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