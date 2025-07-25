Ушел из жизни глава санатория «Сосновый Бор», экс-главврач РКПБ Фоат Гатин

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Как стало известно «Татар-информу», сегодня ночью на 67-ом году жизни скончался генеральный директор санатория «Сосновый Бор» и бывший главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы Фоат Гатин.

Фоат Гатин родился в 1959 году. В 1982 году окончил Казанский государственный медицинский институт. Начинал свою трудовую деятельность врачом-урологом Васильевской районной больницы. В 1985 году переведен заведующим урологическим отделением Зеленодольской ЦРБ. Через два года вновь вернулся в Васильево, но уже в должности заместителя главного врача местной больницы по медицинской части. В 1988 году был назначен главным врачом Васильевского территориального медицинского объединения. В течение десяти лет являлся народным депутатом Зеленодольского районного Совета народных депутатов.

В 1999-2010 годах Фоат Гатин работал в должности главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы, а с 2013 года возглавлял санаторий «Сосновый Бор».