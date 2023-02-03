Ушел из жизни французский модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, передает WWD. Его смерть была подтверждена испанской группой Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес, отмечает издание.

Пако Рабан (при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и стал известен миру в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже – одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. В своих коллекциях он использовал геометрические прогрессии, экспериментировал с комбинированием всевозможных материалов. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи, пластика и металла с добавлением сухих цветов и кружева.

Наряды модель ера носили самые известные звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.