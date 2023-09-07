Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ушел из жизни экс-министр торговли и потребительских услуг РТ Ильдар Тимиргазеев
Умер бывший министр торговли и потребительских услуг Татарстана Ильдар Тимиргазеев. Соболезнования в связи с его смертью выразило Министерство промышленности и торговли РТ.
«Ильдар Завдатович внес значительный вклад в развитие торгового сектора нашей республики», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Тимиргазеев начал трудовую деятельность в 1974 году в качестве товароведа оптовой базы РОСХОЗТОРГ. В 1981-м стал заместителем директора Казгорбыткомбината. Министерство торговли и потребительских услуг РТ он возглавил в июле 1997 году, через два года стал руководителем Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Татарстану российского Министерства развития и торговли.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»