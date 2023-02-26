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Ушел из жизни экс-министр и бывший председатель ЦИК РТ Марат Сираев
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Скончался Марат Сираев, который с 1994 по 2000 год занимал пост председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского ЦИК.
«Сегодня не стало Марата Ашраповича Сираева <...> Приносим свои соболезнования родным, близким и друзьям Марата Ашраповича. Светлая память!» – сказано в публикации.
Марат Сираев родился 1 мая 1936 года в деревне Среднее Алькеево Алькеевского района ТАССР. С 1976 по 1983 год занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства Татарской АССР, а с 1983-го по 1988-й – министра сельского хозяйства Татарской АССР. После возглавлял Татарское республиканское управление статистики и был председателем Государственного контрольного комитета РТ.
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