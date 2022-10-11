Ушел из жизни экс-глава Управления образования Нижнекамского района Равис Шакиров

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В Нижнекамске на 74-м году жизни скончался бывший начальник Управления образования Нижнекамского района РТ Равис Шакиров. Мэрия Казани и Нижнекамска выразили соболезнования.

«От имени всех нижнекамцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом Рависа Музагитовича Шакирова. Его уход из жизни — большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении градоначальника Рамиля Муллина.

Глава Нижнекамского района отметил, что Равис Шакиров — профессионал высочайшего класса, педагог от Бога, отзывчивый и добрый человек и всегда был верен своим жизненным принципам.

«Он воспитал не одно поколение нижнекамцев, посвятив педагогическому труду всю свою жизнь, прошел путь от простого учителя до начальника Управления образования Нижнекамского муниципального района. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем связала его жизненная дорога. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с его семьей», — сказал Муллин.

Мэрия Казани также выразила глубокие соболезнования родным и близким Рависа Шакирова. «Администрация города разделяет горечь невосполнимой утраты и передает слова искреннего сочувствия и поддержки», — сказано в сообщении.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района, после обеда будет решаться вопрос о времени и месте прощания с Рависом Шакировым.