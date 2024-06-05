Ушел из жизни экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

В возрасте 69 лет ушел из жизни бывший начальник Вахитовского РУВД, полковник милиции в отставке, экс-гендиректор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров. Информацию о его смерти «Татар-информу» подтвердили несколько источников.

По словам собеседников агентства, отставной офицер милиции и бывший руководитель хлебозавода скончался в 7-й городской больнице.

Кафаров 17 лет возглавлял Вахитовское районное управление внутренних дел.

В 2005 году стал генеральным директором Казанского хлебозавода №3 — одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли. После 18 лет работы в феврале 2023 года ушел с должности по собственному желанию.

После этого стал советником генерального директора «Холдинговой компании „Ак Барс“».

Джавидин Кафаров входил в экспертную группу общественного совета при МВД по РТ.