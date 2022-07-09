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Здоровье
9 июля 2022  20:01

Ушел из жизни директор ДРКБ

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Ушел из жизни директор ДРКБ

Коллектив Детской республиканской клинической больницы с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, 9 июля 2022 года, в возрасте 44 лет скоропостижно скончался директор ДРКБ, Закиров Ильдар Рафкатович.

Траурная панихида прощания с Ильдаром Закировым состоится завтра, 10 июля, в здании ПАК судебно-медицинской экспертизы в 10.00 по адресу: Сибирский тракт 31 А.

Ильдар Закиров родился 2 мая 1978, в городе Казань, окончил Казанский государственный медицинский университет, по специальности «Стоматология».

За профессиональную деятельность доктор был награжден 

  • Почетной грамотой Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г.Казани, 2011;
  • Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ, 2013;
  • Благодарностью министра здравоохранения РТ, 2013;
  • Благодарностью Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, 2013;
  • Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 2014;
  • Грамотой Президента Российской Федерации Владимира Путина к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи».

 

Имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения» и звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан».

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