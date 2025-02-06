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Происшествия 6 февраля 2025 13:54

Ушел из жизни бывший замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Ушел из жизни бывший замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Ушел из жизни бывший замминистра иностранных дел России Владимир Титов.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе», – сообщил в своем телеграм канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как сообщает ТАСС, Титов занимал свой пост с 2013 года, курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. До этого с 2005 года был в должности заместителя министра иностранных дел.

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