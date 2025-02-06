Ушел из жизни бывший замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Ушел из жизни бывший замминистра иностранных дел России Владимир Титов.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе», – сообщил в своем телеграм канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Как сообщает ТАСС, Титов занимал свой пост с 2013 года, курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. До этого с 2005 года был в должности заместителя министра иностранных дел.