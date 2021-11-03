Умер бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов

В Казани скончался экс-министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов. Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минфине республики, он умер 31 октября 2021 года.

Рафаэль Мингазов родился 26 сентября 1948 года в Сабинском районе Татарской АССР.

Трудовой путь начал аппаратчиком Казанского завода синтетического каучука им. Кирова и учеником столяра комбината печати им. Я. Коласа в 1966–1967 годах.

С 1967 по 1970 год учился в Казанском финансово-экономическом институте. По окончании вуза работал экономистом отдела финансирования сельского хозяйства Министерства финансов ТАССР.

В период с 1973 по 1977 года Рафаэль Мингазов был аспирантом Московского финансового института. Позже стал ассистентом кафедры анализа хозяйственной деятельности Казанского финансово-экономического института.

С 1978 по 1987 год он работал в Татарской конторе Стройбанка СССР, затем 10 лет руководил Татарским республиканским управлением Промстройбанка СССР.

В 1988–1990 годах Рафаэль Мингазов занимал должность министра финансов Татарской АССР.

Покинув пост, до 1992 года он возглавлял управление государственного коммерческого Промышленно-строительного банка по Татарии, затем до 1995 года руководил Татпромстройбанком. После этого он занимал должность заместителя генерального директора по вопросам экономики научно-производственной фирмы «Кулон».

С июня 1996 года Рафаэль Мингазов возглавлял правление банка «Мета-Импэкс» (Казань). С 1998 года, после покупки этого банка группой ОНЭКСИМ, был председателем правления «ТатОНЭКСИМбанка». Также работал директором по спецпроектам и развитию «Автоцентр Сапсан-16».

Последние годы бывший министр финансов ТАССР активной трудовой или общественной жизнью не занимался, уточнили в Министерстве финансов РТ.