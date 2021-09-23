Ушел из жизни бывший глава исполкома Нижнекамского района Ринат Хусаинов

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

На 67-м году жизни ушел из жизни Ринат Хусаинов — бывший заместитель генерального директора АО «Казэнерго», бывший руководитель исполкома Нижнекамского района, экс-глава Камских Полян. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Свои соболезнования выразил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«От имени всех нижнекамцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом Рината Саубановича Хусаинова — бывшего руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района», — говорится в телеграмме.

Айдар Метшин отметил, что уход Рината Хусаинова — большая потеря для всех.

«Замечательный, открытый для общения, он всегда был верен своим жизненным принципам. Он многое сделал для Нижнекамска — начиная с 1991 года работал заместителем председателя Нижнекамского районного Совета народных депутатов, с 1995 по 2005 год возглавлял Камские Поляны, а затем с 2006 по 2007 год — исполнительный комитет Нижнекамска», — рассказал он.

С 2011 по 2019 год — до выхода на заслуженный отдых — Ринат Хусаинов занимал должность замгендиректора АО «Казэнерго».

«Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя плоды добрых дел, замечательных традиций и принципов, которые всегда будут актуальны и важны. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей, с кем связала его жизненная дорога. Разделяем боль невосполнимой утраты с его супругой Диной Ханифовной и дочерями», — сказал глава Нижнекамского района.

«В последний путь Рината Хусаинова проводили сегодня. Похороны состоялись в родном селе Бегишево Заинского района», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.