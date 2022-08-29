Ушел из жизни бывший гендиректор «Камгэсэнергостроя» Александр Евдокимов

29 августа в Набережных Челнах на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший гендиректор «Камгэсэнергостроя» Александр Евдокимов. Похороны пройдут 31 августа на «Студенческом» кладбище в поселке ГЭС. Гражданская панихида состоится с 9.00 до 11.00 в ДК «Энергетик».

Александр Сергеевич Евдокимов — уроженец Высокогорского района Татарской АССР. По распределению после окончания Казанского инженерно-строительного института он приехал в Набережные Челны на строительство «КАМАЗа». Его трудовая биография началась с должности мастера в СМУ-4 УС «Автозаводстрой» «Камгэсэнергостроя», где он проработал 30 лет и прошел все ступени профессионального роста.

С 1983 по 2002 гг. Александр Евдокимов — заместитель главного инженера, заместитель начальника по производству, главный инженер, начальник управления, директор, генеральный директор ООО «Камгэсавтозаводстрой». В 2002-2003 г.г. был первым заместителем генерального директора ООО «Севзапатомэнергострой» в г.Удомля Тверской области. 20 декабря 2003 года Советом директоров Евдокимов назначен гендиректором «Камгэсэнергостроя».

«Перед ним стояла нелегкая задача удержать эту структуру на рынке нефтехимии, быть в постоянном поиске точек приложения сил многопрофильной организации. Евдокимов сделал все возможное и невозможное, и сохранил коллектив. В двухтысячные годы предприятие участвовало в строительстве объектов ТАНЕКО, работало на объектах медицины в Казани и Набережных Челнах, на площадке агропромышленного парка, в ОЭЗ „Алабуга“, на объектах Всемирной Универсиады», — сообщается в совместном некрологе администрации и Совета ветеранов АО «Камгэсэнергострой».

Александр Евдокимов участвовал в строительстве КБК, ЗТЭО, Нижнекамской ГЭС, ЗМА, завода двигателей КАМАЗа и его восстановлении после пожара в 1993 году. Под его руководством возведены спорткомплекс и бассейн на Набережной Тукая, онкологический диспансер на территории второй горбольницы, жилые дома в Можге, Грозном, Казани, Набережных Челнах.

По словам председателя Совета Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Юрия Петрушина, Евдокимов был очень порядочным руководителем и хорошим человеком. «Болел тяжело давно. Работа подкосила его. Начинал с молодых специалистов. И вот так потихоньку рос. Светлая память о нем будет жить среди нас», — отметил собеседник агентства.

Александр Евдокимов — почетный гражданин Набережных Челнов, заслуженный строитель Республики Татарстан, заслуженный строитель Удмуртской Республики, кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов», почетный строитель России.