Умер бывший директор Мензелинского драмтеатра Роберт Шаймарданов

Фото: Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева

Ушел из жизни бывший директор Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С. Амутбаева Роберт Шаймарданов, в течение 28 лет возглавлявший данное учреждение. До своего 60-летия он не дожил всего месяц.

Роберт Шаймарданов — заслуженный деятель культуры РТ, лауреат республиканской премии им. М. Салимжанова. В 2014 году указом Президента РФ был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он родился 23 января 1963 года в деревне Татарские Шураны Муслюмовского района Татарстана. Окончил Елабужское культурно-просветительское училище, в 1989 году – Казанский институт культуры.

В 1992 году Шаймарданов был назначен директором Мензелинского драматического театра. Он пришел сюда в крайне смутное время: здание было недостроенным, состав коллектива постоянно менялся. Именно тогда его юношеская энергия, страсть, инициатива и упорство смогли победить все неурядицы.

В этом же году благодаря усилиям нового директора театр пополнился пятью новыми машинами для выезда на гастроли, в коллектив пришли молодые артисты. В 1999 году при поддержке руководства республики было открыто благоустроенное здание, театру дано имя Амутбаева.

«Прощание с бывшим директором Мензелинского государственного татарского драматического театра им. С. Амутбаева Робертом Шайхильевичем Шаймардановым состоится 20 декабря в 10.00 в нашем театре по адресу: г. Мензелинск, ул. М. Джалиля, д. 19А», — сообщили «Татар-информу» в театре.