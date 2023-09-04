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Ушел из жизни автор саундтрека к «Шреку» Стив Харвелл
Один из основателей группы Smash Mouth Стив Харвелл умер в возрасте 56 лет. Об этом пишет журнал Rolling Stone.
«Культовый голос Стива — один из самых узнаваемых голосов его поколения. Он любил фанатов и любил выступать. Стив жил на всю катушку, ярко пылал, прежде чем погаснуть», — сказал менеджер группы Роберт Хейс.
Он сообщил, что Харвел скончался в своем доме в Бойсе, штат Айдахо, «в окружении семьи и друзей».
Музыкант наиболее известен по хиту All Star — саундтреку к «Шреку». Также в мультфильме можно услышать кавер Smash Mouth на песню группы The Monkees «I'm A Believer».
В интервью журналу Хейс рассказал, что Харвелл находился на лечении в хосписе из-за осложнений. Причиной кончины стала печеночная недостаточность.
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