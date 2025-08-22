news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 22 августа 2025 13:51

Ушел из жизни автор и исполнитель хита «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Скончался певец Ярослав Евдокимов – автор легендарной песни «Фантазер». Ему было 78 лет. О смерти артиста в соцсетях сообщила его супруга.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» – написала вдова музыканта.

По данным ТАСС, причиной смерти артиста стал рак легких.

Ярослав Евдокимов родился в 1946 году в украинском городе Ровно. Он награжден званиями народного артиста Белорусской ССР и заслуженного артиста Российской Федерации. Среди песен Евдокимова – «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

#артисты
