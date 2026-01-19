Ушел из жизни архитектор Луи Тай Кер, разработавший мастер-план Иннополиса
Разработавший мастер-план Иннополиса архитектор Луи Тай Кер ушел из жизни. Об этом со ссылкой на мировые СМИ сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Его называют градостроительным отцом Сингапура. В его портфолио множество удивительных проектов по всему миру», – отметила она.
Галимова прикрепила к посту фотографию, сделанную в 2012 году, когда архитектор представлял свой проект Раису Татарстана Рустаму Минниханову.