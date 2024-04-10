Ушел из жизни архитектор казанских мечетей Искандер Насыров

Фото: сайт ДУМ РТ

Ушел из жизни архитектор Искандер Насыров, являющийся автором многих мечетей в Казани. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

«Терпения и сил всем, для кого уход Искандера является горем. Это невосполнимая потеря для татарской общины», – сказал председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин.