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Ушел из жизни архитектор казанских мечетей Искандер Насыров
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Фото: сайт ДУМ РТ
Ушел из жизни архитектор Искандер Насыров, являющийся автором многих мечетей в Казани. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.
«Терпения и сил всем, для кого уход Искандера является горем. Это невосполнимая потеря для татарской общины», – сказал председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Самигуллин.
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