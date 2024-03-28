Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ушел из жизни актер Юрий Ваксман, игравший в сериале «Молодежка»
В возрасте 62 лет ушел из жизни актер и продюсер, заслуженный работник культуры РФ Юрий Ваксман. Об этом сообщается на странице Ярославского ТЮЗа во «ВКонтакте».
«Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман», — отмечается в сообщении.
В учреждении назвали деятеля легендой ярославского театра и кино, известной широкой публике по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах.
Юрий Ваксман родился в Тирасполе в 1961 году, учился в Воронежском театральном институте. Работал в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год. Сооснователь Ярославского камерного театра, основал кинокомпанию «Ярсинема». Фильмография превышает сто работ. Ваксман исполнил роль Николая Шульмана в сериале «Молодежка», Малыги в телесериале «Молодой волкодав».
Фото: соцсети Ярославского ТЮЗа
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»