Ушел из жизни актер Олег Зимин, сыгравший мага в мюзикле «Последнее испытание»

На 65-м году жизни умер российский актер Олег Зимин. Об этом сообщается на сайте московского детского музыкально-драматического театра «Поколение», где артист работал с 2006 года.

«28 мая ему бы исполнилось 65 лет. Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе!» — сказано в сообщении.

Выпускник Российской академии театрального искусства и Российской академии музыки имени Гнесиных начинал свой творческий путь в Ростовском государственном музыкальном театре. За время работы в московском театре Зимин запомнился зрителям по спектаклям «Гусарская баллада» (Кутузов), «Недоросль» (Правдин), «Женитьба Бальзаминова» (Чебаков), «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» (Думный дьяк) и пр. Также одной из ярких работ было участие в мюзикле «Последнее испытание», поставленном по «Саге о Копье» (книги в жанре эпического фэнтези), где Зимин сыграл роль мага Пан-Салиана.