Ушел из жизни актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

Российский актер театра и кино Андрей Торхов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили в Рязанском ТЮЗе, где артист трудился последние 12 лет.

«Он навсегда с нами, на нашей сцене, в наших воспоминаниях, в наших сердцах. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в заявлении, размещенном на сайте театра.

Отмечается также, что по желанию, высказанному в завещании Торхова, гражданской панихиды не будет. День памяти актера пройдет 17 июня в 12.00 в Рязанском театре юного зрителя.

Андрей Торхов окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Он также служил в театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы и Рязанской областной филармонии. Актер известен не только своей театральной деятельностью, но и ролями в сериалах «Сюда не залетали чайки», «След», «Законы улиц» и других.