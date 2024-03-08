Ушел из жизни актер и музыкант Стив Лоуренс, игравший в сериале «Няня»

В возрасте 88 лет скончался американский актер и музыкант Стив Лоуренс. Причина смерти – осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает ABC News.

«Стив Лоуренс, артист, который десятилетиями являлся частью культового певческого дуэта с женой Эйди Горме Steve&Eydie, умер в возрасте 88 лет», – сказано в статье.

Он принимал участие в различных телевизионных передачах («Шоу Эда Салливана» и др.) и сыграл в десятках картин, включая сериалы «Два с половиной человека», «C.S.I. Место преступления», «Няня» (по его мотивам в России сняли ситком «Моя прекрасная няня»).