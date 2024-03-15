«Ушел из артиллерии в штурмовики, первым рвался в бой»: история бойца СВО из Кукмора

Ефрейтор Егор Иванов служил стрелком штурмового отделения отряда специального назначения

Фото: из личного архива Ивановых

«Друг позвал его вместе служить в миротворческие войска»

Ефрейтор Егор Иванов служил стрелком штурмового отделения отряда специального назначения. До него военных в семье не было, он – единственный. Его мать работает в сельском хозяйстве, а отец до выхода на пенсию работал на строительстве метро в Москве. Сейчас супруги живут в Кукморе. Отцу героя 54 года, матери 51 год.

Рассказать о Егоре «Татар-информу» взялся его старший брат Максим. Родителям такие беседы даются непросто, поэтому Максим взял это на себя.

«Егор учился в Кукморском аграрном колледже. Когда он был на втором курсе, друг позвал его служить вместе с ним в миротворческие войска. Он полгода думал, готовился, бегал по утрам, а потом уехал в Самару, где заключил контракт. Сначала на два года вместо срочной службы в армии. В это время был конфликт в Армении, он был туда командирован на полгода», – рассказывает Максим Иванов.

До него военных в семье не было, он – единственный. Его мать работает в сельском хозяйстве, а отец, до выхода на пенсию работал на строительстве метро в Москве Фото: из личного архива Ивановых

О службе он никогда плохо не отзывался, было видно, что ему нравится военное дело, рассуждает брат.

«В конце сентября 2020 года у него закончился контракт и он приехал домой, но уже через два месяца устроился в войсковую часть в Казани. Не знаю, что его так зацепило в военной жизни. Он мало что мне рассказывал о службе», – вспоминает Максим.

«Два месяца от него не было ни звонков, ни вестей»

Еще до начала СВО Егора отправили на учения в Белоруссию. О том, что началась спецоперация, 24 февраля 2022 года его семья узнала, как и все – из новостей по телевизору.

«Два месяца от него не было никаких звонков и никаких вестей. Мать постоянно звонила в его часть, узнавала, как у него дела. Ей отвечали, что он жив. Мы знали только то, что он находится на границе», – вспоминает брат героя.

О службе он никогда плохо не отзывался, было видно, что ему нравится военное дело Фото: из личного архива Ивановых

Первый раз Егор позвонил только в апреле, а 25 июля приехал в отпуск.

«Когда он вернулся, был очень спокойным и, как всегда, скрытным. О том, что происходит там, не рассказывал. Если я что-то спрашивал, старался уйти от ответа», – вспоминает Максим Иванов.

Егор и в детстве был как шпион, с улыбкой говорит о нем старший брат.

«От него что-то узнать не получалось. Он был очень спокойный всегда. У него была потрясающая выдержка еще с малых лет. Как-то он пропал, бабушка уже всю деревню оббегала, а он, оказывается, стоял все это время за дверью. Ему стало интересно, сможет ли он простоять так долго и остаться незамеченным», – смеется молодой человек.

«От него что-то узнать не получалось. Он был очень спокойный всегда. У него была потрясающая выдержка еще с малых лет» Фото: из личного архива Ивановых

Егор с детства занимался спортом: боксом, дзюдо. Лет с семнадцати он начал говорить, что хочет пойти служить в армию, поделился Максим.

«Я заметил, что когда брат вернулся с СВО, жил одним днем – наслаждался жизнью, жил на полную катушку. Гулял, встречался с друзьями. Я в то время еще работал на железной дороге, и меня отправили на учебу в Нижний Новгород. Он поехал со мной, мы три дня были вместе, очень хорошо провели время. Потом он съездил в Ижевск, чтобы увидеться с родственниками. А еще брат очень много тренировался, занимался спортом, он говорил, что на линии фронта подтягивать физподготовку нет возможности, а там это очень важно, так намного легче в бою», – рассказывает Максим.

11 сентября Егор уехал обратно на СВО. Сказал, что не может оставить своих друзей Фото: из личного архива Ивановых

«Уехал обратно на СВО – сказал, что не может оставить своих друзей»

11 сентября Егор уехал обратно на СВО. Сказал, что не может оставить своих друзей. А 30-го числа его не стало.

Последний раз Егор звонил родным 25 сентября, потом отправил сообщение брату о том, что жив и здоров. После этого на связь он больше не выходил. Как оказалось, в это время шли ожесточенные бои, бойцы из группы Егора попали в окружение – тогда обошлось без потерь.

Сослуживцы Егора рассказывали, что обстрел начался внезапно. Они сидели в окопе, и вдруг раздался хлопок. Это был HIMARS.

«Это произошло в Купянском районе. Тогда ранены были около десяти человек, много кто получил тяжелые ранения. Егор единственный, кто погиб», – вспоминает брат бойца.

О трагедии семья узнала только 4 октября. К родителям Егора домой пришли представитель военкомата с сотрудниками администрации и медики скорой.

«Мне об этом сообщил товарищ брата. Он позвонил мне и сказал, что Егора больше нет», – рассказывает Максим.

9 октября тело героя доставили в родной Кукмор. Попрощаться с ним пришли все жители города, друзья и знакомые. Похороны прошли со всеми почестями. На церемонии родителям героя вручили орден Мужества, которым их сына наградили посмертно. Также им передали краповый берет – Егору его должны были вручить еще на СВО, но не успели.

«Уже после его гибели мне рассказали, что его сослуживцы из Самары встретились с ним на СВО. Они убегали от дронов, искали укрытие, залетели в первый попавшийся подвал, узнали его, кричат: “Привет, Егор!” А сослуживцы брата перепугались, сначала не поняли, кто к ним забежал. Но когда брат им объяснил, все успокоились. Так удивительно было встретить друг друга в таком месте. Может быть, это было не случайно и если бы Егор их не узнал, все бы обернулось по-другому, кто знает», – рассуждает брат Егора.

Сослуживцы Егора рассказывали, что обстрел начался внезапно. Они сидели в окопе и вдруг раздался хлопок Фото: из личного архива Ивановых

«Сложно оставаться равнодушным, когда лично сталкиваешься с такой бедой»

«После смерти брата я стал поддерживать связь с его сослуживцами. Сейчас они все находятся в зоне боевых действий, но когда приезжают в отпуск, всегда навещают нашу семью. Мы с родителями собираем для них одежду, еду, которая не портится, разные принадлежности, стараемся всячески помочь, поддержать. Мы с друзьями, которые живут в Кукморе и не только, во время визита сослуживцев брата собираем деньги для помощи бойцам в зоне СВО. Сложно оставаться равнодушным, когда лично сталкиваешься с этой бедой», – говорит он.

Увы, Егор не успел жениться и порадовать родителей внуками, добавил Максим.

«Он всегда говорил, что ему не до отношений, у него, насколько я знаю, не было девушки. Я у кого только не спрашивал, никто не знал, есть ли у него любимая. Брат как-то поделился, что обзаведется семьей только после окончания службы. Видимо, понимал все риски, осознавал, что может не вернуться», – рассказывает Максим.

В школе, где учился Егор, повесили памятную доску Фото: из личного архива Ивановых

«У него не было страха, он постоянно рвался в бой»

В школе, где учился Егор, повесили памятную доску. В его честь в Кукморе провели хоккейный турнир.

Вещи бойца родители бережно хранят, часть из них планируют передать в уголок боевой славы в войсковую часть, где служил Егор.

«Сослуживцы Егора рассказывали, что у него не было страха, он постоянно рвался в бой, пытался участвовать везде, где только можно было. До начала СВО он был артиллеристом, а когда начались учения, пошел в штурмовики. Один из его сослуживцев рассказывал, что как-то Егор его звал в “Вагнер”», – вспоминает брат героя.

Вещи бойца родители бережно хранят, часть из них планируют передать в уголок боевой славы в войсковую часть, где служил Егор Фото: из личного архива Ивановых

Максим говорит, что ему очень не хватает брата.

«Каждый день я думаю – вдруг он вернется? Мне не хочется мириться с тем, что он погиб», – заключил он.