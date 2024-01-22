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«Ушел и можешь не вернуться»: из зоны СВО истории саперов, мобилизованных из Татарстана
Мины – одни из самых неприятных сюрпризов для бойцов в зоне спецоперации. Сотни смертоносных ловушек, огромные минные поля, опасность буквально на каждом шагу: как проходят будни наших саперов на передовой, читайте в эксклюзивном материале «Татар-информа».
«Вот эта вещь смело отрывает ногу по колено...»
Саперы Вооруженных Сил России проводят большой объем работы по обезвреживанию опасных объектов. Корреспонденту «Татар-информа» удалось снять эксклюзивные кадры взрывной работы в зоне СВО.
«Итак, группа, выезд на объект. Соблюдаем технику безопасности. Двигаемся по одному, соблюдаем дистанцию друг между другом», – предупредил военный.
«Сели? Куда едем?» – спрашивает водитель.
«Пойдем на старые позиции», – ответил боец.
«Участок дороги, это, опять же, визуально видно, где проводились ближайшие работы – какие-то всковыривания, возможно, камушки, предметы, все, что не советуется трогать. Многие вещи прячут в колее, где-то даже в грязи. Это скрытные, специальные объездные пути дорог, – рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Удав. – Вот обнаружена противопехотная мина, возможно, даже с сюрпризом. Возможно, что-то заложено снизу, не исключено. Сейчас вернемся, возьмем инструмент и приступим к работе».
«Пользуемся "кошкой" (устройство для разминирования, – прим. Т-и), в простонародье мы называем ее так. Это безопасность, наша безопасность. Было много случаев – закладывают сюрпризы довольно часто, варварски применяются. Для безопасности мы сделаем рядом небольшой зацепик, откручиваем шнур, уходим на безопасное расстояние. Ждем период времени. Соответственно, ничего не шевелится в этот момент. Никакие вещи. Все. Натяжечка. Мы уходим», – инструктирует боец.
После этого бойцы заходят в укрытие и ждут некоторое время, поскольку зачастую вэсэушники ставят «замедлители».
«Если бы мы поторопились с вами сейчас, подошли через минуту такие добренькие, потом были бы "добренькими"», – отметил он.
Боец рассказал корреспонденту агентства о том, как устроена найденная мина.
«В простонародье это ПМН-2. Никакого извращенства не вижу, сюрприза не было. Возможно, колхозная работа – просто на уничтожение техники. Будем утилизировать», – рассказал военный.
Как выяснилось, указанная мина уже не подлежит разминированию или транспортировке – только к уничтожению, добавил боец.
«Вот эта вещь смело отрывает по колено ногу. И еще по глазам бьет. Фантазия сапера – это фантазия сапера. Действительно, век живи – век учись» – добавил Удав.
«Здесь те, кто должен быть здесь»
На передовой нашему корреспонденту удалось взять интервью еще у двоих бойцов, один из них, представляясь, объяснил, что взял позывной в честь своего отца.
«Прозвище у него было такое, понравилось», – рассказывает Партизан.
Боец рассказал, что в мирной жизни он работал торговым представителем, а до этого – барменом в различных ресторанах.
Военный с позывным Медведь приехал в зону СВО с образованием телерадиомеханика. До спецоперации работал электриком.
«Позывной Медведь мне дали сослуживцы. Не знаю почему, люблю бороться, наверное. У меня в военнике есть прописной вкладыш красненький. В случае мобилизации там прописано: "Явиться в течение трех дней на сборы". Когда я пришел, сказали – нужен, ну и пошел. Родина в опасности, кто спасать будет?» – рассуждает боец.
Свою историю отбытия в зону СВО рассказал и Партизан.
«Все остальное уже можно на пафосе вывозить, но, по сути дела, внутри именно вот это: "Потому что могу и потому, что не зассал!" Можно было отмазаться, придумать, сбежать, еще что-то. И, наверное, каждый соврет, что не было просто [желания, – прим. Т-и]. По сути дела, здесь те, кто должен быть здесь», – добавил Партизан.
«Страшно. Переживаешь каждый раз»
«Выкопали небольшое углубление, чтобы был меньший разброс по бокам. Фугасное действие уйдет вниз, соответственно, взрыв вверх. Для безопасности закладываем противотанковую мину. Закладываем обратно. ПМНочку тоже сюда», – рассказывает боец.
«У нас есть неразорвавшийся заряд. Он был сброшен, самодельный полностью. ВСУ печатают его корпус на 3D-принтере, закладывают сюда взрывчатку и сбрасывают с дронов. Вот этот не сработал, кому-то повезло, – рассказывает он, – закладываем пластид, подсоединяем провода и уходим на безопасное расстояние. Желательное безопасное расстояние – минимум 100 метров. Желательно, чтобы еще была пересеченная местность, чтобы можно было где-то укрыться».
«Самое тяжелое, наверное, для меня – это отдавать приказ, чтобы кто-то ушел вперед. Сам пойду, а пацанов – тяжело. Ушел и можешь не вернуться», – рассказал Партизан.
«В таких подрывах остаюсь я один. Остальные все уходят подальше, в плане безопасности. И все – происходит взрыв. Будем взрывать раздельным способом. У нас такая приблуда, – показывая устройство, рассказывает Медведь, – сами сделали для удобства, просто поставим рацию на удаление взрыва, где будет происходить, отъезжаем подальше и взрываем другой рацией. Подсоединяю второй провод, включаю рацию на определенную волну и уходим».
«Сапер – человек бесстрашный, идет и делает свое дело: разминирует, минирует. Морально тяжело, конечно, но, когда знаешь свое дело, с головой дружишь… Естественно, страшно, да. Переживаешь каждый раз», – поделился боец.
«Работа сапера – это глаза и руки, даже не приборы. Работают глаза, руки, голова»
Сапер с позывным Амирхан показал нашему военкору, как военные осуществляют подрыв.
«Сейчас выходим в безопасное место. Осколков нет, мина фугасная. Очень сильное воздействие ударной волны. Выходим вниз, прячемся. Рекомендации: сейчас уходим как можно ниже подъема, при подрыве открываем рот, закрываем уши», – предупредил он.
Боец сообщил, что не следует после подрыва сразу выходить из укрытия. В это время могут прилететь фрагменты деревьев, камней или осколки.
«Подрыв произошел штатно. Ребята отработали на отлично», – оценил работу Амирхан.
«В принципе, вот все, что осталось у нас от мин этих. Штатно. Даже до сих пор еще запах ощущается», – добавил Партизан.
«Когда ты выходишь работать по заданию, ты каждый день думаешь об этом. Если ты перестаешь бояться, ты перестаешь в принципе существовать. Если ты не боишься, если замыленный глаз, одно и то же каждый день, то, скорее всего, ты не вернешься. Нужно каждый раз себя прям накачивать, тогда ты более собранный, более конкретный, более внимательный. В первую очередь работа сапера – это глаза и руки, даже не приборы. Работают глаза, руки, голова», – поделился боец.
Он рассказал, что столкнулся на передовой с проблемой, с которой раньше не удавалось сталкиваться. Как оказалось, зачастую по заминированным участкам бегает живность, которая и сама подрывается, и может подорвать бойца.
«Много и нами, и хохлами заминировано, очень много мин. Прежде чем аукнется, несколько десятилетий пройдет», – рассказывает Медведь.
Партизан отметил, что не покидает сослуживцев даже во время отпуска – мысленно он всегда находится на передовой.
«Ты уезжаешь в отпуск, а в отпуске думаешь, что здесь. Постоянно созваниваемся, общаемся, и так же приезжаешь обратно. Хочется домой, конечно, но хочется, чтобы прям все свои толпой пришли – толпой ушли домой», – отмечает он.
«Я думаю, скоро все закончится, где-то по весне. Потому что такие войны года два идут. Вот уже в феврале будет два года», – поделился Медведь.
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