Ушедшие в простой татарстанские работники смогут получить помощь на открытие бизнеса

В Татарстане ввели новые меры поддержки жителей, которые попали под риск увольнения из-за ликвидации организации или находящихся в простое. Они смогут рассчитывать на единовременную финансовую помощь при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, собственника фермерского хозяйства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, выплату предоставят не только при регистрации ИП, но также при оформлении налога на профессиональный доход – то есть регистрации в качестве самозанятого. Рассчитывать на помощь смогут граждане, которые зарегистрированы в центре занятости, работники под риском увольнения из-за возможной ликвидации предприятия, а также сотрудники, переведенные на неполный рабочий день. Кроме того, выплату получат работники, которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы.

Добавим, что рассчитывать на финансовую помощь можно только при предоставлении документов, подтверждающих статус работника.

Напомним, после введения санкций на фоне проведения спецоперации с российского рынка начали массово уходить зарубежные компании, многие организации в сложившихся экономических условиях вынуждены были сделать паузу в работе. Сотрудников при этом отправляют в простой, чаще – с частичным сохранениям заработной платы. Так, в начале июля, по данным центра занятости населения города, в простое только в столице республики находились 2,4 тыс. человек, еще 500 человек планировалось уволить.