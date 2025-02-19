Экономист Беляев предрек возвращение ушедших западных брендов в Россию

Ушедшие из России западные бренды заинтересованы в возвращении в РФ, потому что этот рынок им уже знаком, а отечественные потребители их ждут. Такое мнение «Татар-информу» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Думаю, что со стороны ушедших западных брендов интерес присутствует, потому что для них это знакомый рынок, на котором они уже были, они тут известны. На потребительском рынке важно, чтобы у потребителей была склонность покупать товары этого бренда. Ему не нужно будет пробиваться. Эти марки здесь уже когда-то были, поэтому не надо тратить дополнительные средства, чтобы закрепиться на этом рынке. С их точки зрения, все очень привлекательно», – считает собеседник.

По его мнению, российское производство брендовых вещей так и не получило должного развития. По мнению Беляева, в этом виноваты сами отечественные компании, поскольку они не сумели закрепиться и конкурировать. Для этого нужно было проводить профессиональную рекламную компанию, а это требует больших затрат и компетентных специалистов.

«Люди, я думаю, тепло встретят ушедшие марки. Так что к взаимному удовольствию друг друга бренды могут вернуться в Россию», – заключил Беляев.

В 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, написала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Kokoc Group. Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) подумать о возвращении на российский рынок, сообщали РИА Новости.