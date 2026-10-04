Ушедшая из России компания Volvo зарегистрировала товарный знак

Шведская автомобильная компания Volvo, приостановившая работу в России в 2022 году, зарегистрировала товарный знак на территории страны до декабря 2035 года. Это следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.

Заявку на регистрацию знака Volvo компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» через «АБ Вольво» подала в декабре 2025 года.

Согласно документу, под брендом Volvo в России могут продаваться автомобили, грузовые подъемники, двигатели и моторы для наземного транспорта. Кроме того, товарный знак распространяется на услуги по ремонту и техническому обслуживанию машинного оборудования.

Компания Volvo была основана в 1927 году. Она производит грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также морские и промышленные двигатели. Штаб-квартира группы находится в шведском Гетеборге.