Ушаков заявил, что Си Цзиньпин уделил Путину особое внимание во время визита в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита Владимира Путина в Тяньцзинь и Пекин уделил российскому лидеру особое внимание и проявил расположение. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Китайская сторона продемонстрировала множество знаков уважения, главным из которых стала личная вовлеченность Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что лидерам удалось провести содержательную и спокойную беседу в формате один на один.

На приеме в честь участников саммита ШОС Президента России встретили песней «Калинка-малинка», а во время торжественного мероприятия прозвучали «Подмосковные вечера».