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Политика 16 марта 2025 15:48

Ушаков заявил, что Россия воспринимает призыв к перемирию, как попытку дать ВСУ передышку

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Кремль смотрит на призыв к перемирию на Украине как на попытку дать ВСУ время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. Т-и) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — сказал помощник российского лидера.

Еще Ушаков добавил, что позиция России всем известна и ее «довели до американцев».

#Украина #Россия #переговоры
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