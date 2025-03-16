Ушаков заявил, что Россия воспринимает призыв к перемирию, как попытку дать ВСУ передышку

Кремль смотрит на призыв к перемирию на Украине как на попытку дать ВСУ время, чтобы перегруппироваться и перевооружиться. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. Т-и) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — сказал помощник российского лидера.

Еще Ушаков добавил, что позиция России всем известна и ее «довели до американцев».