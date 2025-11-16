news_header_top
Политика 16 ноября 2025 13:41

Ушаков заявил, что договоренность о встрече лидеров РФ и США снимет ряд сложностей

Достижение договоренности о встрече лидеров России и США позволит отодвинуть на второй план многие политические и технические сложности. Об этом заявил помощник Президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что, по его мнению, если Вашингтон и Москва достигнут принципиальной договоренности о проведении встречи в определенном месте, то существующие трудности перестанут быть решающим фактором.

#Россия и США
