Ушаков заявил, что договоренность о встрече лидеров РФ и США снимет ряд сложностей

Достижение договоренности о встрече лидеров России и США позволит отодвинуть на второй план многие политические и технические сложности. Об этом заявил помощник Президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что, по его мнению, если Вашингтон и Москва достигнут принципиальной договоренности о проведении встречи в определенном месте, то существующие трудности перестанут быть решающим фактором.