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Ру Тат
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25 апреля 2021  14:56
Евгений Калашников

Ушаков: Уже есть конкретные даты по возможной встрече Путина и Байдена

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Москва и Вашингтон уже рассматривают конкретные даты возможной встречи президентов РФ и США. Владимир Путин и Джозеф Байден могут увидеться уже в июне, рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он не стал называть эти даты, но подчеркнул, что стороны их уже обсуждают: «Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь».

Он также прокомментировал участие Путина в онлайн-саммите по климату. По словам помощники Президента, Россия очень серьезно относится к проблемам экологии и готова принимать участие во всех подобных мероприятиях.
 

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