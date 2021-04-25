Ушаков: Уже есть конкретные даты по возможной встрече Путина и Байдена

Москва и Вашингтон уже рассматривают конкретные даты возможной встречи президентов РФ и США. Владимир Путин и Джозеф Байден могут увидеться уже в июне, рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он не стал называть эти даты, но подчеркнул, что стороны их уже обсуждают: «Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь».

Он также прокомментировал участие Путина в онлайн-саммите по климату. По словам помощники Президента, Россия очень серьезно относится к проблемам экологии и готова принимать участие во всех подобных мероприятиях.

