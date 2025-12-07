Ушаков: США гарантировала исполнение будущих договоренностей с РФ

Американская сторона гарантировала неукоснительное выполнение будущих договоренностей с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, нынешняя команда Белого дома позиционирует себя иначе, чем прошлая администрация, действия которой спровоцировали конфликт на Украине. При этом, американские переговорщики строго следуют указаниям Президента США Дональда Трампа.

Помощник Президента РФ особо подчеркнул, что в настоящее время Москва и Вашингтон работают над долгосрочным урегулированием, а не над временным прекращением огня. Так, 2 декабря к Президенту РФ Владимиру Путину для переговоров приезжали спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Дорога такая непростая… Где-то мы говорили о том, что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», – говорит Ушаков.