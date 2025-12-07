news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 декабря 2025 13:24

Ушаков: США гарантировала исполнение будущих договоренностей с РФ

Читайте нас в
Телеграм

Американская сторона гарантировала неукоснительное выполнение будущих договоренностей с Россией. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, нынешняя команда Белого дома позиционирует себя иначе, чем прошлая администрация, действия которой спровоцировали конфликт на Украине. При этом, американские переговорщики строго следуют указаниям Президента США Дональда Трампа.

Помощник Президента РФ особо подчеркнул, что в настоящее время Москва и Вашингтон работают над долгосрочным урегулированием, а не над временным прекращением огня. Так, 2 декабря к Президенту РФ Владимиру Путину для переговоров приезжали спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Дорога такая непростая… Где-то мы говорили о том, что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», – говорит Ушаков.

#Владимир Путин #США #переговоры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России

Экзам Губайдуллин награжден Благодарственным письмом Президента России

6 декабря 2025
«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

«Проехать на 250 метров дальше»: в Татарстане временно закроют разворот на Усады

6 декабря 2025