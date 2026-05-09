Политика 9 мая 2026 14:43

Ушаков сообщил об отсутствии новых договоренностей по перемирию ко Дню Победы

Фото: kremlin.ru

Новых договоренностей по продлению перемирия, объявленного ко Дню Победы, достигнуто не было. Об этом журналистам заявил помощник Президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он прокомментировал слова Президента США Дональда Трампа о возможном более длительном прекращении огня и подчеркнул, что действующие договоренности касаются только периода с 9 по 11 мая.

«Нет, была договоренность, о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», – сказал Ушаков.

