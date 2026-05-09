Ушаков сообщил об отсутствии новых договоренностей по перемирию ко Дню Победы

Новых договоренностей по продлению перемирия, объявленного ко Дню Победы, достигнуто не было. Об этом журналистам заявил помощник Президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он прокомментировал слова Президента США Дональда Трампа о возможном более длительном прекращении огня и подчеркнул, что действующие договоренности касаются только периода с 9 по 11 мая.

«Нет, была договоренность, о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа», – сказал Ушаков.