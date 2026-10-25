Ушаков сообщил о начале подготовки к встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Подготовка к возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне уже началась. Об этом помощник Президента России Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для «Вестей».

По словам Ушакова, двусторонняя встреча Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита пока не согласована. До сих пор обсуждалась возможность трехстороннего контакта с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом помощник Президента отметил, что если российский и американский лидеры окажутся в одном месте, у них будет возможность пообщаться. В частности, они смогут поприветствовать друг друга, поговорить за столом или встретиться во время протокольных мероприятий. Ушаков подчеркнул, что крупные международные саммиты предоставляют для этого широкие возможности.

Он также сообщил, что возможность визита Путина на саммит G20 в Майами, куда Трамп публично приглашал российского лидера, будет зависеть от итогов ноябрьской встречи АТЭС в Шэньчжэне. Ушаков напомнил, что сначала состоится ноябрьский саммит, а затем – декабрьский.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне запланирован на 18–19 ноября.