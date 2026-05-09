Политика 9 мая 2026 17:31

Ушаков: Россия передавала Украине списки военнопленных до объявления перемирия

Россия готовила списки военнопленных на обмен еще до объявления перемирия и передавала их Украине, но от Киева реакции не было, сообщил 9 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают «Известия».

Ушаков отметил, что работа по спискам велась до объявления перемирия и российская сторона передавала их украинской, но ответа не последовало.

Он уточнил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» между Москвой и Киевом может состояться достаточно быстро, если списки будут согласованы. Сегодня ведомства РФ и Украина должны отработать списки по обмену военнопленными в рамках перемирия, добавил помощник президента.

