Ушаков: Россия и США договорились о новой встрече по Украине

Россия и США договорились провести новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи главы государства Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа.

«Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече», – заявил Ушаков в интервью телеканалу CNN.

Он охарактеризовал состоявшийся разговор Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как содержательный, конструктивный, откровенный и полезный.

По словам помощника российского лидера, Путин напомнил американским представителям о предложениях Москвы по формированию архитектуры безопасности, которые Россия выдвинула в 2021 году. В свою очередь, Уиткофф и Кушнер подробно изложили свои оценки переговоров, прошедших в Абу-Даби.

Ушаков также выразил надежду, что спецпосланники Трампа передадут сигналы российской стороны европейским и украинским представителям в Дублине.