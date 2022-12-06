Ушаков: России не досталось «квартиры» в общеевропейском доме

Россия так и не стала частью Европы, и сейчас страна избавляется от последних иллюзий на этот счет, считает помощник Президента РФ Юрий Ушаков. Во многом причиной этому стало то, что западные страны, по его мнению, отказались считаться с интересами России в сфере безопасности.

«Мы имеем то, что имеем. Через три десятилетия после распада Советского Союза Россия не стала интегрированной частью Большой Европы. Россия не получила «квартиру» в общеевропейском доме. Нам это не позволили [сделать], да и мы сами теперь понимаем, что эти ожидания и перспективы были, в общем-то, достаточно иллюзорными», – приводит его слова РИА Новости.

Если раньше многие в России «говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока», то теперь все понимают, что этот проект не удался, отметил он, добавив, что американцы «не захотели учесть элементарные интересы» России в сфере безопасности.