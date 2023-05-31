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Ушаков рассказал, кто представит Россию на инаугурации Эрдогана в Турции
На предстоящей церемонии инаугурации вновь избранного Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россию представит Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник Президента России Юрий Ушаков.
«Да, [в Турцию поедет] Вячеслав Викторович Володин», — цитирует чиновника РИА Новости.
Церемония инаугурации Эрдогана назначена на 3 июня. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли сам Владимир Путин приехать на это мероприятие, отметил, что не уверен в существовании обычая приглашать на инаугурацию Президента Турции лидеров иностранных государств.
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